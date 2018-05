Vanessa Paradis, détendue à Cannes pour un brunch avec Pierre Hermé et sa femme

Au lendemain de la présentation du film Un couteau dans le coeur en Compétition officielle au Festival de Cannes 2018, Vanessa Paradis a pris part à un brunch organisé par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) et Renault (partenaire officiel du festival) au Club By Albane, vendredi 18 mai. Avant de filer au photocall et à la traditionnelle conférence de presse, l'actrice du film de Yann Gonzalez a retrouvé Albane Cléret.

Alors que la critique ne se faisait pas vraiment tendre pour ce thriller érotique aux références giallo, Vanessa Paradis s'est montrée radieuse, posant notamment avec Claude Hugot (directeur général des relations publiques de l'alliance Renault - Nissan - Mitsubishi). D'autres personnalités étaient présentes comme Pierre Hermé et sa femme Valérie Franceschi, Nadège Beausson-Diagne qui était au bras de Christophe Guillarmé, la présentatrice Laurie Cholewa, Thierry Frémaux (délégué général du Festival de Cannes), Christopher Stills (qui n'est autre que le fils de Véronique Sanson), le coiffeur des stars John Nollet, Thierry Marsaux ou encore Sébastien Folin.