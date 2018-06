Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit se sont mariés : Un mariage en douce !

"Divinidylle" un jour, divine idylle pour toujours : en couple depuis la fin de l'année 2016 et amoureux au grand jour depuis l'été 2017, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, tous deux âgés de 45 ans, se sont mariés samedi 30 juin 2018 !

En début d'année, la rumeur d'un mariage en juillet sur l'île de Ré avait mis la presse du coeur en effervescence, mais c'est à Saint-Siméon, le paisible petit village de Seine-et-Marne où les parents de la chanteuse et actrice avaient des attaches et où elle aimait occasionnellement se ressourcer, que leur union a été discrètement célébrée en ce week-end très ensoleillé et jour de huitième de finale de Coupe du monde de l'équipe de France - une diversion idéale. C'est d'ailleurs à la 60e minute du match des Bleus contre l'Argentine (soit vers 17h20 et au plus fort du suspense), selon le récit détaillé du journal Le Parisien présent sur place, que Vanessa Paradis a fait son apparition dans la modeste mairie-école de la commune de 900 habitants, vêtue d'une robe de couleur crème. Vingt minutes plus tard, alors que les Français vibraient en attendant la délivrance (4-3), les mariés en ressortaient entourés d'une cinquantaine d'invités seulement, parmi lesquels Lily-Rose Depp, fille de Vanessa, ainsi que les chanteurs Matthieu Chedid et Raphaël. Le grand absent de cette cérémonie en toute intimité était bien évidemment le père de la mariée : André Paradis, qui travaillait pour le parc Disneyland, auquel il fournissait décors et costumes, et possédait le restaurant Les Sources à Saint-Rémy-la-Vanne, est décédé fin 2017, précisément à Saint-Siméon.

Si elle a vécu de 1998 à 2012 avec l'acteur américain Johnny Depp, relation dont sont issus deux enfants, Lily-Rose (19 ans) et Jack (16 ans), jamais encore Vanessa Paradis n'avait été mariée. Elle avait même avoué par le passé, dans un entretien accordé en 2011 à La Parisienne, que l'institution du mariage n'avait guère sa place dans sa conception des choses : "C'est romantique et la fête est sympathique, mais c'est un peu comme l'âme soeur : me dire que je sais où je suis et que je sais où je finirai, je ne le conçois pas. (...) Je vois tellement de gens qui se déchirent dans mon entourage. Peu importent les cérémonies, j'ai la certitude d'aimer et de ne pas avoir envie d'autre chose", assurait-elle alors.

Samuel Benchetrit, pour sa part, l'a été de 1998 à 2003 avec la regrettée Marie Trintignant, mère de son fils Jules (20 ans, vu en 2015 devant la caméra de son père dans Asphalte) qui a péri quelques mois après leur séparation sous les coups de Bertrand Cantat. Par la suite, il a également eu une fille, Saül (11 ans), avec l'actrice Anna Mouglalis, héroïne de ses films J'ai toujours rêvé d'être un gangster, Chez Gino et Un Voyage.

Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit s'étaient épris l'un de l'autre à l'occasion du tournage du film Chien, dernière réalisation en date du cinéaste et écrivain, adaptée de son propre roman paru en 2015. Berceau de leur amour, le long métrage leur avait également offert l'opportunité d'officialiser joliment cette relation moins d'un an plus tard, main dans la main et très visiblement enamourés lors de sa présentation au 70e Festival de Locarno, en août 2017.