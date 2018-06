Vanessa Paradis et les "graves problèmes de santé" de son fils : mise au point !

L'absence de Vanessa Paradis à la première parisienne de son film Un couteau dans le coeur, le lundi 25 juin 2018, n'était pas passée inaperçue. Et que dire de la raison évoquée par le réalisateur Yann Gonzalez, selon Voici. "J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, aurait déclaré le cinéaste, confus. Malheureusement, Vanessa Paradis n'a pas pu se joindre à nous ce soir." En cause, "elle a dû s'absenter à cause des graves problèmes de santé de son fils", Jack John Christopher, son deuxième enfant avec Johnny Depp.

Il n'en fallait pas plus pour enflammer la planète people et les médias français, puis américains, qui se sont emparés de cette affaire. Sauf que la vérité semble assez éloignée des nombreux articles relayés dans les médias. L'adolescent de 16 ans "va bien et n'a aucun problème de santé", tempère un proche de la famille sur le très sérieux site People. Une autre source a affirmé à People que Jack avait été vu mercredi 27 juin avec une amie dans le quartier parisien où habite sa mère et qu'il semblait "bien mieux". D'après nos informations, il souffrait simplement d'une gastro-entérite...

Le jeune homme, fraîchement débarqué à Paris, serait arrivé à l'aéroport en ne se sentant pas très bien. On est bien loin d'un grave problème de santé – comme par exemple ceux que sa soeur Lily-Rose a pu connaître par le passé. Mais alors où se trouve la vérité ? Pourquoi Yann Gonzalez aurait parlé de graves problèmes de santé ? A-t-il exagéré les faits ? Lui a-t-on donné une mauvaise version ? Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que Jack aille bien et c'est tout ce que l'on veut savoir !