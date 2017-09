Vanessa Paradis en deuil : Son papa adoré, André, est mort...

L'information est révélée par le site du magazine Closer. Selon nos confrères, le papa de Vanessa et Alysson Paradis, André, est décédé "il y a quelques jours" à l'âge de 74 ans. Les obsèques ont été célébrées samedi 30 septembre dans la plus stricte intimité en présence de la famille et des proches. Aucune autre information n'a pour le moment été dévoilée.

Très proche de son papa, Vanessa Paradis s'était confiée à son sujet en novembre 2015 dans les colonnes du magazine Vogue. Elle avait également mentionné sa maman, Corinne, qui formait avec André un couple soudé, décrivant "des parents extraordinaires" qui l'ont toujours accompagnée dans ses choix et sa carrière. "Mon père est un artiste, un passionné, hyper cultivé. Il a 72 ans et passe sept jours sur sept dans son atelier. C'est mon idole. Il est pudique, très drôle et bon vivant", avait-elle déclaré.

Auprès de L'Express en 2013, elle avait précédemment exprimé sa gratitude et son admiration. "J'ai des parents magnifiques, qui s'aiment toujours autant et nous ont élevées, ma soeur et moi, dans le dialogue, l'amour, le partage. Grâce à eux, j'ai appris à savoir ce qui était bon pour moi, à présenter mes idées, à les défendre", avait-elle glissé.

Autodidacte et entrepreneur, André Paradis était peintre et artisan. Ces dernières années, il avait notamment créé des décors pour le parc Disneyland Paris. Il était trois fois grand-père avec Lily-Rose (18 ans) et Jack (15 ans), les enfants de Vanessa Paradis et Johnny Depp, et Marcus (2 ans), fils d'Alysson Paradis et de Guillaume Gouix.

Le 18 juin dernier, à l'occasion de la fête des pères, Alysson Paradis s'était d'ailleurs saisie de son compte Instagram pour publier un adorable cliché d'enfance.