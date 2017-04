Vanessa Paradis, Julien Doré... Leur beau geste pour les victimes des attentats

Ils seront marqués à jamais par ce tragique soir du 13 novembre 2015, deux se trouvaient au Bataclan, un autre n'a pas pu s'y rendre, retenu par son travail. Camille Simien, Cédric Rizzo et Thibault Guilhem sont tous les trois à l'origine de l'organisation Hummingbirds Project qui organise une vente aux enchères un peu particulière.

Pour venir en aide aux victimes du terrorisme, dont celles des attentats du Bataclan et de Nice, Hummingbirds Project a fait appel à plusieurs artistes français et internationaux en leur demandant de bien vouloir céder certains de leurs objets. Le projet a reçu une belle mobilisation. Vanessa Paradis propose une veste en plumes et un chemisier Gérard Darel, celui dont elle a été très proche, le chanteur Benjamin Biolay, cède une partition originale dédicacée, Julien Doré se sépare d'une guitare elle aussi dédicacée, M (Matthieu Chedid) propose l'une de ses célèbres paire de lunettes... Ce sont au total quelque soixante-dix objets qui sont offerts et mis aux enchères en ligne jusqu'au 30 avril.

Mercredi soir, 50 000 euros ont déjà été collectés lors d'enchères traditionnelles sous le marteau de Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Les enchères se poursuivent maintenant sur eBay et www.thehummingbirdsproject.org, l'organisation à l'origine de l'opération.

L'association, qui regroupe des professionnels de la musique, reversera l'intégralité des fonds de la vente aux associations d'aide aux victimes et à des projets civiques et solidaires axés sur la prévention des attentats. "Nous récoltons des dons en nature comme des instruments, des vinyles dédicacés, des photographies, des peintures, des scripts originaux, des costumes, des objets personnels, etc. Ces objets seront ensuite mis aux enchères", expliquent les organisateurs, dans un communiqué.

"Les attentats ne laissent pas seulement derrière elles des victimes face à de grandes difficultés, elles bouleversent notre cohésion sociale et mettent en péril nos valeurs de solidarité et de tolérance. Nous avons la conviction que la communauté culturelle et musicale doit se montrer à la hauteur de la situation et essayer d'y apporter une réponse", ajoutent-ils.