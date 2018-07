Vanessa Paradis mariée : Escortée à la mairie par deux des hommes de sa vie

Le 30 juin 2018, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit se disaient "oui" pour la vie lors d'une cérémonie organisée dans le village de Saint-Siméon, en Seine-et-Marne. Des noces intimes qui ont réuni seulement quelques dizaines d'invités, famille et proches amis. Simple et beau, à l'image des jeunes mariés.

Ravissante dans une robe vintage blanc cassé, l'actrice de 45 ans a sans aucun doute eu une grosse pensée pour son papa André. Disparu en 2017, celui-ci était très attaché à Saint-Siméon puisque c'est là qu'il avait acheté en 1994 une ancienne usine qu'il avait réhabilitée à l'époque pour son activité de sculpteur décorateur.

C'est donc sans son papa que Vanessa Paradis s'est mariée pour la première fois mais elle n'était évidemment pas seule pour faire son entrée dans la mairie. Comme le rapportent nos confrères de Paris Match dans leur nouveau numéro paru ce jeudi 5 juillet, photographies à l'appui, la chanteuse a pu compter sur son fils Jack (16 ans, né de sa relation avec Johnny Depp) et sur son beau-fils Jules (20 ans, fils de Samuel Benchetrit et de Marie Trintignant) pour se faire escorter. Deux des hommes de sa vie qui ont volontiers accepté d'être ses chevaliers servants pour le plus beau jour de sa vie.

Lily-Rose (19 ans), Alysson Paradis, son compagnon Guillaume Gouix et leur fils Marcus (2 ans et demi) étaient bien sûr tous présents, tout comme la chef costumière Charlotte Betaillole (témoin de Vanessa Paradis), l'actrice et sculptrice Florence Thomassin, Matthieu Chedid, Raphaël (témoin de Samuel Benchetrit), sa compagne Mélanie Thierry et leurs fils. Vive les mariés !