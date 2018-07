Vanessa Paradis, mariée rétro, et Samuel Benchetrit : Rayonnants à leur mariage

Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit avaient-ils sciemment parié sur la présence des Bleus dans le tableau final de la Coupe du monde et sur un suspense aussi intense que celui de ce France-Argentine pour s'assurer que le pays regarderait ailleurs au moment de leur mariage ? Samedi 30 juin 2018, le couple, qui s'était formé à l'occasion du tournage du film Chien en fin d'année 2016 et avait officialisé son idylle à l'été 2017, a ainsi été uni dans la plus grande discrétion au moment même où ses compatriotes s'enflammaient pour le but égalisateur de Benjamin Pavard, puis les exploits décisifs de Kylian Mbappé...

A la mairie-école de Saint-Siméon, petite commune de Seine-et-Marne comptant 900 âmes à laquelle Vanessa Paradis est très attachée (région d'ancrage de ses parents, c'est là qu'est décédé son père adoré, André, en 2017), la cérémonie n'aura duré qu'une vingtaine de minutes, comme le relatait hier le journal Le Parisien, témoin de l'événement organisé en catimini. Les Bleus de Didier Deschamps n'avaient même pas encore scellé leur victoire que Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, tous deux âgés de 45 ans, avaient eux scellé leur amour et ressortaient en tant que mari et femme, sous un soleil radieux et entourés d'une cinquantaine de leurs proches. Parmi la poignée d'intimes qui étaient dans la confidence, on pouvait voir notamment Lily-Rose Depp, la fille que Vanessa a eue de sa longue histoire avec Johnny Depp, mais aussi ses amis les chanteurs Matthieu Chedid et Raphaël.

Quelques images de ces moments magiques ont commencé à faire leur apparition sur les réseaux sociaux, au lendemain de la noce en douce. Après avoir scrupuleusement gardé le secret, la maison Berluti et le créateur Kris Van Assche se sont ainsi publiquement félicités d'avoir contribué au grand jour des mariés : "Samuel porte le tout premier costume sur mesure que je confectionne pour Berluti", a signalé sur Instagram le jeune créateur belge, qui a quitté cette année la maison Dior pour prendre la direction artistique de Berluti. "Samuel Benchetrit porte un costume en mohair Berluti créé en exclusivité par le directeur artistique Kris Van Assche pour son mariage avec Vanessa Paradis", a indiqué en écho la griffe, tout en adressant ses félicitations au couple. Et, sur les deux comptes Instagram, le couturier comme la marque ont également partagé une image du réalisateur de J'ai toujours rêvé d'être un gangster lors des derniers essayages de son smoking prévu pour le dîner du mariage. Très chic.