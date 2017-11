Vanessa (Secret Story 3) : La prod' de Zéro Complexe répond à ses accusations

Vanessa, prête à tout pour faire le buzz ? Oui selon la production de Zéro Complexe.

À l'instar de Charles des Ch'tis, Fanny Salvat des Marseillais ou Ludivine Birker de La Villa des coeurs brisés, la candidate de Secret Story 3 s'est envolée pour la Tunisie il y a quelques mois afin de subir une opération de chirurgie esthétique, filmée dans le cadre du documentaire Zéro Complexe, sur Star 24. La jeune femme avait assuré avoir vécu un véritable calvaire après être passée sur le billard et avait accablé la production. Des déclarations exagérées selon cette dernière.

"Elle veut juste faire le buzz", a confié un membre de la production à Star 24. Et de poursuivre : "Après l'opération, elle a saigné en effet. C'est quelque chose qui peut arriver après une opération. Elle n'a pas été moins bien traitée que les autres." Des déclarations qui devrait faire bondir l'amie d'Émilie Nef Naf.

Pour rappel, au cours d'une interview accordée à Public, Vanessa se confiait sur son augmentation mammaire. Et celle qui est passée d'un bonnet A à un bonnet C assurait qu'on ne lui avait pas prodigué les soins nécessaires après son opération : "L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions mais, curieusement, le médecin m'a fait sortir de l'établissement moins de 24 heures après l'intervention. (...) J'étais à bout de forces. Je n'ai pas bénéficié de soins ou de surveillance médicale. Personne n'est venu vérifier ma tension, ma température ou changer mes bandages."

Et d'ajouter : "On m'a renvoyée en France au bout de cinq jours. Je suis arrivée seule à 5h du matin à l'aéroport munie d'un bagage de 20 kilos que je ne pouvais pas porter. Il a fallu que je trouve un hôtel, que j'avance mes frais de taxi et mon billet de train pour rentrer chez moi. À Lille. Je n'ai jamais été remboursée. (...) Les conditions de mon retour ont été épouvantables. Je souffre de complications à cause des efforts fournis après l'opération. J'ai constaté des saignements suspects au niveau de mon mamelon gauche. (...) Je vais devoir voir un spécialiste en France pour soigner ces plaies. Tout sera encore à mes frais."