Véronique Genest choque en évoquant la GPA : Marc-Olivier Fogiel la recadre

Véronique Genest s'est encore fait des amis.

On le sait, l'ex-Julie Lescaut de TF1 adore donner son avis sur la société sur le réseau social Twitter. Lundi 22 octobre 2018, alors que le thème de la gestation pour autrui (GPA) fait débat dans la société notamment depuis la sortie du livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (Éditions Grasset) écrit par Marc-Olivier Fogiel, la comédienne de 62 ans a décidé de donner son avis sur la question. Elle a affirmé sans prendre de gants : "Dans vingt ans, les enfants diront : 'Dis papa, qui c'est maman ? Pourquoi elle m'a vendu ?'"

Un tweet qui a évidemment choqué Marc-Olivier Fogiel, papa des fillettes Mila (7 ans) et Lily (5 ans) nées par GPA, mais aussi l'animateur Christophe Beaugrand récemment marié à son compagnon Ghislain. "Véronique !!!??!!? Comment peux-tu dire une chose aussi immonde ? Un peu de retenue. Écrire qu'un enfant va dire 'Pourquoi j'ai été vendu ?', c'est irrespectueux évidemment pour les parents mais surtout pour les enfants !, a-t-il réagi. Il faut les écouter ces enfants, ils existent ! Et arrêter de parler à leur place, c'est insupportable. Je pense que tu ne connais pas le sujet, vraiment. Il y a aujourd'hui des adultes nés de GPA. En as-tu réellement rencontré ? As-tu travaillé sur le sujet ? Vraiment ? Je pense que tu devrais donc éviter les messages à l'emporte-pièce via Twitter car tu peux blesser très profondément des gens, je te l'assure."

Marc-Olivier Fogiel a quant à lui lancé de son côté : "Oh la la, quel naufrage. Il faut lire et ensuite tu comprendras. Plutôt que de parler sans savoir. C'est juste la base." Une réponse cash à laquelle Véronique Genest a réagi : "Il serait temps pour vous de sortir de votre sphère et de penser que vous n'êtes pas seuls au monde. Un débat sur un grand sujet comme la GPA ne se fait pas sur un seul exemple mais sur l'étude de toutes les possibilités et des dérives à éviter." Une tentative d'explication qui n'a pas convaincu l'animateur du Divan sur France 3. "Oui, merci, c'est l'objet de mon livre, un an de rencontres ! Combien de femmes prêteuses as-tu rencontrées ? D'enfants nés de GPA ? 0 ! Tu ne vois pas le ridicule de la situation ?", a-t-il finalement asséné.

Véronique Genest a ensuite effacé son tweet polémique.