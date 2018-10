Véronique Genest, son impressionnante perte de poids : "Ça a un prix..."

Véronique Genest est très satisfaite de son importante perte de poids réalisée en dix-huit semaines.

Invitée sur le plateau du Show de luxe sur Voltage, la comédienne qui s'est récemment écharpée avec la bande de Touche pas à mon poste sur C8 après son appel raté à rendre hommage à Charles Aznavour place de la République à Paris a accepté de parler de sa métamorphose physique.

Sans tourner autour du pot, l'inoubliable interprète de Julie Lescaut qui a perdu 36 kilos est revenue sur sa thérapie à base d'acupuncture, une cure qui a évidemment un prix ! "C'est quelqu'un qu'il faut voir tous les jours, ça coûte cher ! C'est 80 euros la séance. Je l'ai vu pendant dix semaines, quatre à cinq fois par semaine. (...) Il ne m'a pas fait de prix, c'est comme le psy, il ne fait pas de prix et puis c'est très bien comme ça. Ça a un prix mais c'est pas plus cher qu'une sleeve [une opération consistant à se faire retirer une partie de l'estomac, NDLR]", a-t-elle assuré.

Et la comédienne de 62 ans de poursuivre quand on lui demande si ses kilos en trop l'avaient empêchée de décrocher des rôles : "Bien évidemment que j'ai perdu des rôles, bien sûr ! Et pas seulement parce qu'on ne me les proposait pas mais aussi parce que je ne voulais pas les faire, je ne voulais pas me montrer comme ça."

Une période aujourd'hui révolue...