Véronique Genest : La triste raison qui explique sa prise de poids

Le 13 août 2018, Véronique Genest faisait des révélations sur son impressionnante perde de poids. L'interprète inoubliable de Julie Lescaut avait réussi à perdre 36 kilos en dix-huit semaines. Ce mercredi 12 septembre, la comédienne est à l'honneur dans le magazine Gala qui lui consacre une longue interview. Et Véronique Genest fait des confidences cette fois-ci sur les raisons qui l'ont en premier lieu amenée à grossir. "En 2001, j'ai arrêté de fumer, je me suis vengée sur le saucisson. Résultat : j'ai pris 18 kilos."

Mais rectifier sa mauvaise habitude d'acheter des cigarettes n'est pas l'unique cause de ce déséquilibre alimentaire. Celle qui est en froid avec TF1 avance également que la maladie de son frère lui causé "un très gros choc émotionnel" : "Il y a quelques années, mon petit frère Frédéric a eu un gros problème de santé. Là, j'ai commencé à me laisser aller."

La suite, on la connaît. Véronique Genest tente par tous les moyens de se débarrasser de ses kilos superflus en enchaînant les régimes, en vain : "Non seulement je ne perdais plus un gramme mais je grossissais. J'étais complètement déréglée."

Dans ses pires moments de doute et de mal-être, elle a pu compter sur son mari Meyer. "Il m'aime même quand je suis grosse. D'un côté, c'est une belle preuve d'amour, mais de l'autre, ça n'aide pas", raconte-t-elle, réaliste. Heureusement, Véronique réussit à se reprendre en main. Elle entame un nouveau régime et se rend régulièrement chez un acupuncteur. Envolés les 36 kilos qui lui faisaient tant de mal et place désormais à une Véronique épanouie et bien dans sa peau. "Je me sens une super Wonder Woman !", conclut-elle fièrement.

