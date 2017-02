Victoires 2017 : Calypso Rose, "reine de France" et des bonnes vibrations !

Annoncée comme la grande favorite dans la catégorie Musiques du monde, Calypso Rose n'a pas vu la Victoire de la Musique 2017 lui échapper au profit de Rokia Traoré (Né So) et Acid Arab (Musique de France).

La reine de la calypso au sourire irrésistible et aux ondes positives contagieuses, très en beauté et en couleurs, a reçu une belle ovation lors de la 32e cérémonie des Victoires, récompensée vendredi 10 février 2017 pour son album Far from home, dont plusieurs titres ont été produits par Manu Chao.

Galamment, Bruno Guillon, l'un des deux maîtres de cérémonie avec Thomas Thouroude et commis d'office pour faire la traduction instantanée en anglais, lui a offert son bras pour la mener jusqu'au centre de la scène du Zénith de Paris, où la chanteuse trinidadienne de 76 ans a livré un discours à son image : espiègle et réjouissant. "Mon arrière-grand-mère était de Guinée française et serait fière de me voir recevoir ce merveilleux prix, s'est-elle réjouie. Je veux remercier mes fans partout dans le monde qui m'aident à continuer à leur donner de la bonne musique et des bonnes vibrations." Un témoignage accompagné d'un petit déhanché dont elle a le secret.

Et de conclure avec toujours autant de douce facétie : "Et vous savez quoi ? Je suis la reine de France, à présent !"

Calypso Rose, qui a ensuite interprété Calypso Queen et Leave me alone ("je ne veux pas rentrer à la maison, je veux faire la fête", a-t-elle annoncé en transition), succède dans cette catégorie à Hindi Zahra et un album dont le titre résonne avec celui de la Trinidadienne : Homeland.