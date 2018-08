Victoria Abril (Caïn) : Elle a pris la place d'un célèbre acteur !

Victoria Abril n'a pas mis longtemps avant de rebondir. Fin juin, on apprenait que son personnage Caroline Boissier ne ferait pas partie de la saison 9 de Clem (TF1), un coup de massue pour les acteurs de la série et surtout, pour la principale intéressée. "J'ai un énorme baby-blues. Pour essayer de surmonter ma tristesse, je fais de la thérapie par le rire. Je ne peux pas en parler plus, sinon je vais me mettre à pleurer", confiait-elle notamment à nos confrères de Télé Star quelques jours après.

Mais la belle Espagnole de 59 ans a vite retrouvé le sourire grâce à la production de la série Caïn (France 2). Victoria Abril a en effet été choisie pour faire une apparition dans la saison 7 de la série policière. Elle y incarnera Patricia, "la cousine préférée de Caïn" comme elle l'a confié à Télé 7 Jours : "Je m'occupe des ventes du champagne Château Vautrain. Des crimes vont avoir lieu. Et je suis lesbienne."

L'ancienne partenaire de Lucie Lucas a ensuite fait une révélation des plus surprenantes : "A l'origine, le rôle était écrit pour un homme. (...) Le rôle était prévu pour Alain Delon qui n'a finalement pas pu tourner. J'ai été choisie à sa place. Quand on m'a proposé le scénario de Caïn, je m'appelais Patrice. J'ai trouvé l'histoire tellement fabuleuse que j'ai demandé aux scénaristes de garder le script tel quel, juste de changer le nom Patrice en Patricia."

On imagine que Victoria Abril aurait souhaité prolonger cette expérience. Elle a assuré s'être très bien entendue avec toute l'équipe et a précisé qu'"ici, il n'y a pas de problème d'inspiration". Un petit message aux scénaristes de Clem ?

Cela se pourrait car lors d'une interview pour Télé Loisirs, la productrice de la série Rose Brandford-Griffith avait expliqué : "On s'est rendu compte qu'on avait fait vivre tellement de choses au personnage de Caroline dans la série qu'on n'arrivait plus à alimenter les histoires à la hauteur du talent de la comédienne. On na va pas demander à Victoria Abril de faire de la figuration. Les auteurs ont essayé de développer plein d'histoires qui ne donnaient pas autant de place à Caroline mais ils n'arrivaient pas à trouver."

L'intégralité de l'interview de Victoria Abril est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques lundi 13 août 2018.