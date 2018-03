Victoria Abril moins présente dans Clem : La raison dévoilée !

Depuis le 19 mars dernier, TF1 diffuse la saison 8 de Clem. Et ne vous étonnez pas si Victoria Abril y est moins présente, l'actrice a admis qu'elle ferait moins d'apparitions que d'habitude.

En parallèle, la belle brune devait répéter la pièce de théâtre Paprika, dans laquelle elle partage l'affiche avec Jean-Baptiste Maunier, comme elle l'a confié à Télé Câble Sat : "Je suis un peu moins présente, car je devais répéter la pièce de théâtre."

Elle a ensuite fait part de sa lassitude et a clairement fait savoir qu'elle comptait être moins présente sur les prochaines saisons : "Il est vrai que j'en ai un peu marre, je suis un peu lasse. (...). La série m'accapare sept mois de l'année et je voudrais avoir du temps pour faire autre chose. Je réfléchis à réduire ma présence sur la série pour cela." Une nouvelle qui devrait décevoir ses fans. Espérons pour eux qu'elle ne prendra pas une décision plus radicale, comme quitter définitivement la série.

Ce n'est pas la première fois que Victoria Abril admet être lassée par Clem. Au détour d'une interview pour Le Parisien, datant de février dernier, elle confiait : "Depuis qu'on est passé à 10 épisodes [les saisons 1 à 6 comptaient entre 3 et 6 épisodes, NDLR], c'est un peu formaté. (...) Avant, on touchait des thèmes graves, l'alcoolisme, le cancer, l'euthanasie... Désormais, c'est une famille qu'on fait évoluer." Elle expliquait ensuite qu'elle attendait le scénario de la prochaine saison pour voir si elle rempilait.

L'intégralité de l'interview de Victoria Abril est à retrouver dans le magazine Télé Câble Sat du 26 mars 2018.