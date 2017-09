Victoria Beckham délirante comme jamais : Elle tombe le masque !

On lui reproche très souvent de ne jamais sourire, de se montrer trop fermée lors de ses apparitions. Voici des images qui devraient en surprendre plus d'un.

Pour la deuxième année consécutive, la célèbre star britannique de 43 ans s'associe à la prestigieuse marque de cosmétiques Estée Lauder pour une collection de maquillage. Alors que le lancement des nouveaux produits s'est déroulé ce mardi 5 septembre à Londres, dans l'une des boutiques de la chaîne chic Selfridges, Victoria Beckham a proposé plusieurs tutos beauté en amont.

Livrant ses précieux conseils, le tout naturellement mis en application avec ses nouvelles créations pour Estée Lauder, l'épouse de David Beckham s'est filmée en train de se maquiller. Dans l'une des vidéos postées sur sa page Instagram, séquence consacrée au thème du teint, la maman de Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper se dévoile dans son lit, en peignoir, lunettes de soleil sur le nez, qu'elle a dessinées, et le visage recouvert d'un masque argenté. Une fois celui-ci retiré, elle entame sa mise en beauté à l'aide d'un pinceau qu'elle fait malencontreusement tomber. Ne prenant pas le soin de surveiller son langage, Victoria Beckham lâche un "sh*t" ("mer**" en français) inattendu, avant de reprendre sa leçon beauté. Une vidéo instructive qui dévoile surtout l'autre facette de l'ancienne Spice Girl, celle qui sait faire dans l'amusement et la dérision.