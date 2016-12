Victoria Beckham : Fin d'année en famille, entre amour, honneur et inquiétude

David et Victoria Beckham se sont envolés avec leurs quatre enfants aux Maldives pour les fêtes de fin d'année. Au soleil, les deux stars profitent de Brooklyn (17 ans), Romeo (14 ans), Cruz (11 ans) et Harper (5 ans) tandis que la presse anglaise continue de tourner à plein régime autour de l'un de ses couples préférés après William et Kate.

Ainsi a-t-on appris que, treize ans après David, c'est au tour de Victoria d'être honorée par son pays. L'ancienne chanteuse devenue créatrice de mode à succès recevra prochainement les insignes d'officier dans l'ordre de l'Empire britannique. Une récompense qui vient distinguer sa formidable reconversion et ses actions humanitaires. Evidemment, la distinction d'une ancienne Spice Girls fait grincer quelques dents tandis que Sebastian Shakespeare, le bien informé chroniqueur mondain du Daily Mail, écrit que les affaires de Victoria ne seraient pas si florissantes. Le journaliste affirme que l'entreprise est menacée pour avoir manqué de clore ses comptes en temps et en heure pour la troisième année consécutive. Bref, ne pas savoir tenir les rênes de son petit son empire la fout sacrément mal pour un récipiendaire de l'OBE.

La Méthode Beckham ? Détourner l'attention. En vacances sous les tropiques, Victoria partage ce qu'il faut de son intimité pour entretenir le rêve. Ses dernières publications Instagram sont une vidéo de ses fils dansant sur sur le tube Starboy de The Weeknd, une photo en noir et blanc de la petite Harper écrivant "J'aime papa et maman" sur le sable fin ainsi que des photos en compagnie de sa soeur Louise, de la regrettée star du Vogue italien Franca Sozzani et de son aîné Brooklyn lors d'un shooting pour le grand magazine de mode.