Victoria Bedos "Drague" et choque son père Guy devant la belle Laury Thilleman

Le sexisme ? Mieux vaut en rire qu'en pleurer ! À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, la société 3e Œil'Productions, l'une des rares composées uniquement de femmes, s'est donné pour mission de dénoncer par l'humour les préjugés dont sont toujours victimes les femmes aujourd'hui.

Pari réussi haut la main lors d'une soirée événement organisée au théâtre le Palace, dans le 9e arrondissement de la capitale, ce lundi 27 février. Aux manettes, une maîtresse de cérémonie au poil : Laury Thilleman a définitivement cassé son image d'ancienne Miss France et prouvé à tout ceux qui voudraient qu'elle soit seulement "belle et tais-toi" qu'elle est bien plus que ça ! L'ancienne reine de beauté devenue animatrice sportive est entrée en scène tambour battant sur une chanson de Beyoncé Knowles. Who Run The World? Laury et les girls du groupe de danse Lil Beproud, championnes de France de danse hip-hop et finalistes des championnats du monde, bien sûr !

Se sont ensuite enchaînés une ribambelle d'artistes, tous bénévoles, notamment Elie Sémoun, aussi bon qu'à ses débuts si ce n'est plus, venu présenter son nouveau personnage "Mappi" alias Marie-Pierre Fontanas, une femme mûre qui assume sa sexualité (un chouïa débridée). Victoria a choqué son père Guy Bedos en parodiant son cultissime La Drague tandis que Noémie De Lattre dans une série de Pourquoi ? percutants s'est demandé, entre autres, pourquoi le masculin l'emportait toujours sur le féminin ?

Amelle Chahbi et son excellente Tata Zouzou, Isabelle Vitari de la série Nos chers voisins ainsi que l'humoriste Ben et l'excellent Maxime Gasteuil, repéré par Kev Adams dans le Jamel Comedy Club, étaient aussi de la partie, de même que le duo Garnier et Sentour et la vraie-fausse Américaine Julie Ferrier. Le spectacle s'est terminé en beauté sur une note de Rose. La chanteuse accompagnée de sa guitare a repris avec émotion l'inoubliable Vous les femmes de Julio Iglesias.

Si vous souhaitez revivre ce bel événement, dont tous les profits seront reversés à l'association Femmes solidaires, il sera retransmis le 6 mars prochain sur la chaîne France 4 en prime time.