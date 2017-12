Victoria, Daniel, Estelle et Oscar de Suède: Bataille de boules de neige de Noël

A contrario du "Noël bleu" de la carte de voeux du duc et de la duchesse de Cambridge avec leurs enfants George et Charlotte, c'est bien un "white Christmas", ou plutôt "vit Jul" ("Noël blanc") en VO, que la princesse Victoria de Suède et sa famille célèbrent dans les images réalisées à l'occasion de la période des fêtes de fin d'année.

Comme chaque année, le couple héritier s'est mis en scène dans une adorable vidéo et quelques photos afin de présenter ses meilleurs voeux à ses compatriotes. En 2016, c'était dans le cadre d'une randonnée en famille - sans neige - dans le Parc national de Tyresta ; en 2017, c'est dans le parc tout enneigé de leur résidence, le palais Haga, dans le nord de Stockholm.

Désormais âgé d'un an et neuf mois, le prince Oscar n'est plus en porte-bébé et s'éclate avec son papa le prince Daniel en ski-luge scooter (ou snowracer) sur les pentes douces du parc, que sa grande soeur la princesse Estelle, qui aura 6 ans en février, dévale avec excitation en compagnie de sa maman. Puis, après une dernière joyeuse bataille de boules de neige loin des fenêtres du château, la petite famille regagne le coquet petit chalet situé au bout du terrain et devant lequel trône un modeste sapin dûment décoré.

A l'intérieur du palais, bien au chaud, Estelle joue les maîtresses de maison, apportant au coin du feu les cookies - qu'en pâtissière chevronnée, elle a sans doute préparés - qui accompagneront une séance de jeux de société. La vidéo intégrale d'une minute est à découvrir dans notre diaporama.