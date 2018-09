Vince Vaughn : Etat d'ébriété et refus d'obtempérer, il se fait inculper

Arrêté au début du mois de juin à Manhattan Beach, ville côtière du sud-ouest du comté de Los Angeles en Californie (comme son nom ne l'indique pas), Vince Vaughn vient d'être officiellement inculpé, bientôt trois mois après les faits.

Le 10 juin 2018, aux alentours de minuit, la star hollywoodienne avait fait non loin de son domicile l'objet d'un contrôle de police qui avait mal tourné. L'acteur de 48 ans, bien connu pour ses rôles dans des comédies estampillées "Frat Pack" (regroupant la crème des acteurs comiques) telles que Même pas mal ! (Dodgeball) et Serial noceurs, n'était alors vraisemblablement pas d'humeur à rire ni même à sourire : pour avoir échoué à un test d'alcoolémie et avoir refusé de coopérer avec les forces de l'ordre, n'obtempérant pas - ainsi que son passager - à leurs injonctions de descendre de son véhicule, il avait été écroué vers 4 heures du matin puis relâché contre le versement d'une caution de 5 000 dollars, tout comme l'ami qui l'accompagnait.

Le procureur du comté de Los Angeles a retenu la conduite sous influence et le refus d'obtempérer contre Vince Vaughn, qui devra en répondre devant le tribunal lors d'une audience qui devrait se tenir dès lundi et ne devrait pas avoir de conséquences fâcheuses pour lui : si la peine théorique peut s'élever jusqu'à près d'un an d'emprisonnement pour ces faits, son casier vierge et la surpopulation carcérale devraient conduire le juge à ne lui infliger qu'une mise à l'épreuve. Ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien depuis quelques mois, il a bien fait de ne pas mettre ses talents à l'oeuvre !

Excellent l'an dernier en taulard dans Section 99 (Brawl in Cell Block 99), qui avait été présenté à la Mostra de Venise, l'ex-partenaire de Jennifer Aniston - à la ville et à l'écran dans La Rupture -, marié et père de deux enfants, vient de faire son retour dans le festival italien pour la présentation, le 3 septembre, du thriller Dragged Across Concrete, par le même réalisateur (S. Craig Zahler) et dont il tient l'affiche avec Mel Gibson. Il était accompagné sur le tapis rouge de la Mostra par son épouse, Kyla. On le découvrira ensuite dans la comédie Fighting with my Family, dans l'univers du catch, où il doit tenir le rôle de la légende de la WWE Jake "The Snake" Roberts. Alléchant !