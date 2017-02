Vincent Cassel, fou amoureux, fête sa Valentine avec humour (et sa langue)

Mannequin de profession, la bombesque Tina Kunakey fait actuellement sensation dans le monde la mode. En décembre dernier, quelques mois après avoir officialisé avec la star de La Haine, elle avait évoqué publiquement son amoureux : "Nous nous sommes rencontrés un peu comme tout le monde, avait-elle confié à Paris Match. Deux personnes qui se retrouvent au même endroit et au même moment, et qui sont attirées l'une par l'autre. C'est une des belles surprises de la vie. Et si vous voulez savoir depuis quand nous sommes ensemble, encore une fois, contrairement à ce qui se dit sur nous deux, nous ne nous sommes pas rencontrés cet été !"

Pourtant, ce n'est pas la belle qui a récemment posé pour le magazine Lui, qui a dévoilé leur idylle. Vincent Cassel avait allumé la mèche en juillet 2016. La belle Italienne avait succombé à son charme, avant que le couple ne finisse pas officialiser lors du défilé Victoria's Secret à la fin de l'automne.