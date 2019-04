Vincent Cassel papa à 52 ans : Tina a accouché, le prénom (très nature) révélé

Moins d'un an après s'être dit "oui", Vincent Cassel et Tina Kunakey viennent d'ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire d'amour. L'acteur de 52 ans et le mannequin de 22 ans ont en effet accueilli leur premier enfant.

La grande nouvelle a été officialisée par Vincent Cassel sur sa page Instagram dans la soirée du vendredi 19 avril 2019. "Amazonie est née", a-t-il écrit, légendant ses mots avec l'image d'une cascade et d'une forêt luxuriante. L'acteur a depuis reçu de nombreux messages de félicitations, notamment d'Adèle Exarchopoulos, l'une des proches amies de Tina Kunakey.