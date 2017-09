Vincent Elbaz et sa compagne testent le Sens de la fête de Jean-Pierre Bacri

Pour son retour à la réalisation après Samba, le tandem formé par Olivier Nakache et Eric Toledano a dévoilé le 26 septembre à Paris, au Grand Rex, son nouveau long-métrage : Le Sens de la fête. Un "Bacri-movie" par excellence, tant il met au coeur de l'histoire le personnage incarné par l'acteur et scénariste à qui l'on doit Un air de famille. L'avant-première a réuni l'équipe du film, dont l'enthousiasme et la complicité perdurent après le tournage, ainsi qu'une foule de personnalités venues applaudir le nouveau travail de ceux à qui l'on doit Intouchables.

Mené par Jean-Pierre Bacri, Le Sens de la fête raconte l'organisation d'un grand mariage par un prestataire légèrement débordé par les imprévus et sautes d'humeur de ses employés comme de son client. Expert en comédie humaine, les deux réalisateurs retrouvent leur verve habituelle pour narrer les péripéties de ces êtres humains, quels que soient leurs horizons. La distribution du film rassemble Gilles Lellouche, Eye Haidara, Hélène Vincent, Suzanne Clément, William Legbil, Alban Ivanov, Jean-Paul Rouve, Manmathan Basky, Khereddine Ennasri et Gabriel Naccache.

Pour son grand frère adoré, Géraldine Nakache a bien évidemment fait le déplacement, tout comme Vincent Elbaz qui a joué dans leur film, Tellement proches. L'acteur est venu accompagné de sa bien-aimée, la journaliste Fanny Conquy, maman de leur petit garçon Simon (bientôt 2 ans) – l'acteur est également papa d'Anna, 10 ans, née d'une précédente relation. Son partenaire dans Amis Publics, Kev Adams, était de la partie, tout comme les héros de Francine, Valérie Lemercier et Patrick Timsit. Les acteurs comiques Issa Doumbia, Bérengère Krief et Arnaud Ducret accompagné de sa bien-aimée Maurine Nicot ont assisté à la séance également, tout comme le réalisateur Costa-Gavras, l'auteur-compositeur Grand Corps Malade et les animateurs Arnaud Lemaire et Eglantine Eméyé. Une belle invitation à laquelle les comédiennes Sandrine Kiberlain, Elsa Zylberstein et Mathilda May ont également répondu avec joie.

Le Sens de la fête, en salles le 4 octobre