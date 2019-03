Vincent Lagaf' : Son retour sur scène plombé par "un acte de vandalisme"

Sur Twitter, le compte officiel de l'établissement a annoncé l'annulation de plusieurs représentations, y compris celle du Jeu de la vérité. D'après les informations de nos confrères de France Bleu, un robinet incendie laissé ouvert, "vraisemblablement un acte de vandalisme", serait la cause de la fermeture provisoire du théâtre. Les pompiers de Paris ont réussi à limiter l'inondation et un architecte a été contacté afin d'évaluer les risques d'effondrement. Toujours d'après nos confrères, si la scène et les costumes n'ont pas été dégradés, une vitre a été brisée au deuxième étage.

Des informations que LCI complète, précisant que le directeur du théâtre aurait déjà reçu des menaces de mort après le licenciement d'un employé et qu'une enquête de police avait été ouverte. Les représentations devraient reprendre dès demain, vendredi 8 mars 2019.

Le retour de Vincent Lagaf' sur scène n'a été finalement que partie remise. Si les choses se déroulent comme prévu, l'animateur de 59 ans devrait prochainement donner la réplique à Christian Vadim, David Brécourt ou encore Mélanie Page, la femme de Nagui, dans Le Jeu de la vérité. Les représentations de la pièce se déroulent dès 21h du mardi au samedi au théâtre du Gymnase.