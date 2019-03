Vincent Lindon interrogé sur ses "fesses dans le film" : Il répond cash !

Récemment invitée dans C à vous, Catherine Frot a été interrogée sur sa scène de nu dans le film Qui m'aime me suive. L'actrice de 62 ans s'affiche en effet en tenue d'Eve et s'est amusée de l'expérience et de cette séquence dans laquelle il n'y a "rien de bien méchant". C'est au tour d'un homme, star française également et sensiblement du même âge (59 ans), de répondre à cette question puisque dans son long métrage Dernier Amour, il se dévoile nu, de dos. Vincent Lindon s'est expliqué sur le plateau de l'émission de TMC, Quotidien, le 18 mars.

Très cash, Yann Barthès questionne son invité : "Bon alors dans le film, on voit vos fesses, c'est un sujet ou on passe ?" Loin de s'offusquer, l'acteur césarisé ne se dérobe pas : "De quel droit je vais pas vouloir, elles sont dans le film. (...) Ce n'est pas par là que passe forcément l'intimité, la pudeur. C'est très bizarre par exemple. Je me faisais la réflexion avec un ami. Je vais y aller fort, attention (...) Un couple sort d'une chambre dans une maison à la campagne en été. Si on leur demande 'qu'est-ce que vous faisiez ?', s'ils répondent 'on a b****', eh bien je trouve ça moins vulgaire que s'ils avaient dit 'on a fait l'amour'. Moi ça me dégoûte, dis les mots ! Ça va ! Dans le film, c'est pareil, quand on fait les choses, on les fait entièrement. On ne sauce pas avec une fourchette, ou on sauce, ou on ne sauce pas. Donc là, je suis tout nu, je suis tout nu !"

Avec Dernier amour, le père de Marcel et Suzanne retrouve une nouvelle fois le cinéaste Benoît Jacquot après Le Septième Ciel et Journal d'une femme de chambre. Il s'est glissé dans la peau de l'iconique Casanova. Le spectateur est donc transporté au XVIIIe siècle, l'écrivain, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû s'exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l'attire au point qu'il en oublie les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance un défi, elle veut qu'il l'aime autant qu'il la désire. Face à lui, se distinguent Stacy Martin et Valeria Golino.

Dernier Amour, en salles le 20 mars 2019