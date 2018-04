Vincent Lindon : Quand sa fille Suzanne "largue" son frère Marcel...

Dans la famille Lindon, on commence à bien connaître Suzanne, la fille que Sandrine Kiberlain a eue en février 2000 avec Vincent Lindon. Mais on connaît moins Marcel, le fils aîné de l'acteur né d'une précédente union et qui est âgé de 21 ans. Et apparemment, le jeune homme et sa demi-soeur s'entendent à merveille... enfin presque.

Sur Instagram, où elle est très populaire et où son humour fait fureur, Suzanne Lindon a tout d'abord posté un cliché du visage du jeune homme. "Devinez comment il s'appelle ? #frère", ironise-t-elle alors que le charmant brun porte un chapeau de paille sur lequel est brodé un très visible "Marcel". Et puis elle a continué, le 9 avril, avec toujours autant de second degré. "Aujourd'hui j'ai largué mon frère par texto", dit-elle en commentant une capture d'écran de messages envoyés au-dit Marcel sur lequel on peut notamment lire "le courant ne passe plus, on devrait faire un break". On adore !