Virginie Ledoyen maman : "Je n'ai pas eu l'impression de sacrifier ma carrière"

A 42 ans, Virginie Ledoyen se lance dans un nouveau genre : celui des films pour enfants. Celle que l'on a pu voir dans La Plage, Huit femmes ou plus récemment MILF, connaît pourtant bien ce monde puisqu'elle est elle-même maman de trois enfants. Comme beaucoup de femmes, elle jongle entre ses casquettes.

Dans les pages de Télé Star (dans les kiosques le 10 décembre 2018), Virginie Ledoyen évoque le fait de devoir mener de front sa carrière dans le cinéma tout en s'occupant de ses enfants : Lila (17 ans), née de son histoire passée avec Louis Soubrier, ainsi que Isaac (8 ans) et Amalia (4 ans), nés de sa relation terminée avec Arié Elmaleh. Elle n'estime ne pas avoir fait de sacrifices : "Actrice et maman sont des vases communicants. Et je pense que je n'aurais pas pu continuer à être actrice si je n'avais pas eu d'enfant. Certes, j'ai eu trois enfants, et il y a eu des moments où j'ai moins tourné parce qu'ils étaient petits et qu'ils avaient besoin de moi. Mais je n'ai jamais eu l'impression de sacrifier ma carrière !", confie-t-elle.

Avec Rémi sans famille, dans lequel elle incarne le personnage de Madame Harper, Virginie Ledoyen dit avoir trouvé en elle des similitudes de caractère même si elle ne partage pas sa vision du monde. "Je peux comprendre son côté sacrificiel. Comme elle, je ferais tout pour mes enfants !", assure-t-elle. De quoi prouver à ses enfants que loin des yeux ne veut pas dire loin du coeur !

Thomas Montet