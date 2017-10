Welcome to Woodstock : Le Summer of love en plein coeur de Paris !

"Bluffant, sidérant" pour France Bleu. "Une formidable machine à remonter le temps", pour Le Journal du dimanche. Un "very good trip, subjuguant, voire fascinant" pour le Parisien. Nos confrères ne manquent pas de superlatifs pour décrire Welcome to Woodstock, la comédie musicale qui se joue depuis le 15 septembre au Comedia, dans le 10e arrondissement de Paris.

Mis en scène par Laurent Serrano et la chorégraphe Cécile Bon, le spectacle de Jean-Marc Ghanassia raconte l'histoire de cinq jeunes de 20 ans en 1969, en plein Summer of Love. Lorsqu'ils apprennent que le festival Woodstock, réunissant Janis Joplin, Joan Baez ou encore Jimmy Hendrix et Les Who, va avoir lieu, ils partent tous ensemble vivre le rêve de tout amateur de musique de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Ce rêve de "vivre sans temps mort et de jouir sans entrave pour trois jours de paix et de musique... "

Welcome to Woodstock est construit autour d'une sélection des plus grandes chansons pop rock américaines des années 1965 à 1970, c'est un voyage initiatique au pays des hippies, un spectacle hors du commun interprété en live par 12 artistes musiciens, chanteurs et comédiens. Parmi eux, Yann Destal, moitié du culte Modjo, qui avait réussi l'exploit de se hisser en tête des charts britanniques en 2000 avec le tube Lady (Hear Me Tonight), est le chanteur principal de la troupe. C'est lui qui a signé la chanson-titre du spectacle et qui reprend durant le show les classiques Go to the Mirror de The Who ou Aquarius de la comédie musicale HAIR quand ses camarades reprennent Hey Joe de Jimmy Hendrix, San Francisco de Scott McKenzie ou encore le génial Happy Together de The Turtles. En tout, 28 chansons sont interprétées en live dans des décors époustouflants...

Côté mise en scène, justement, Laurent Serrano, avec l'aide du décorateur et scénographe Jean Haas, des lumières de Jean-Luc Chanonat et d'Olivier Roset à la création vidéo, a fait de Welcome to Woodstock une expérience inédite pour le spectateur, presque immersive. Ensemble, ils ont imaginé "une façon inattendue mais efficace de recréer sur scène l'univers musical et révolutionnaire des années hippies".

Une expérience à ne pas manquer !