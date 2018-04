Will Ferrell hospitalisé après un impressionnant accident de voiture

Jeudi 12 avril 2018, alors qu'il revenait d'un événement à San Diego dans lequel il a fait une apparition dans le costume de l'iconique Ron Burgundy (le héros du film Anchorman), Will Ferrell a été victime d'un terrible accident de voiture. Aux alentours de 23h, sur une route du comté d'Orange, le SUV du comédien âgé de 50 ans a été percuté par un autre véhicule de marque Toyota. Sous la violence du choc, la voiture a tourné sur elle-même puis s'est renversée sur le côté.

L'acteur américain se trouvait avec deux autres personnes, à savoir son chauffeur de confiance depuis des années, Mark Thompson, et une femme répondant au nom de Carolina Barlow. Ces deux derniers sont toujours à l'hôpital d'Orange County, où ils se trouvent dans une situation stable. Will Ferrell est quant à lui sorti d'affaire, a précisé son agence UTA, dans un communiqué. Son état de santé n'a pas été précisé, mais le comédien semblait être sorti sans grande blessure du choc. Un témoin l'a aperçu au téléphone alors que des ambulanciers s'occupaient de lui. En revanche, la femme qui était à ses côtés saignait beaucoup, rapporte TMZ.

La star de l'humour US "reste au côté de ses amis hospitalisés et a exprimé sa profonde gratitude aux premières personnes qui l'ont immédiatement aidé sur place et à l'hôpital qui a pris soin d'eux", ont fait savoir ses représentants.

Du côté de l'enquête de police, le SUV de Will Ferrell ne semble pas être en cause. Le rôle éventuel d'alcool ou de drogue a également été écarté. Des bouteilles de bière ont été retrouvées sur les lieux, mais les policiers affirment qu'elles n'ont pas de lien avec l'accident.