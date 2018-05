William Sheller, abîmé aux Victoires, voulait cacher "la laideur de la maladie"

Le 12 février 2016, William Sheller reçoit aux Victoires de la musique un hommage de Louane, Véronique Sanson et Jeanne Cherhal, ainsi qu'un prix d'honneur pour ses 40 ans de carrière. L'artiste, alors âgé de 69 ans, est pourtant très malade et son visage a perdu cet air juvénile qui le caractérisait. Deux ans après cette soirée et de graves ennuis de santé, l'interprète des Filles de l'aurore revient sur ces épreuves et sur son désir impérieux de ne pas manquer les Victoires malgré ce qu'il traversait.

C'est dans Paris Match, en kiosques le 24 mai 2018, que William Sheller s'exprime pour la première fois depuis quelques années. Dès la première question, le magazine lui rappelle qu'il n'avait "pas l'air en forme" aux Victoires 2016. Sheller répond à sa manière très directe : "C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai hésité à aller aux Victoires, j'étais devenu une espèce de montre, un Quasimodo bouffi de flotte. J'étais angoissé, je n'avais aucune envie de montrer ainsi, mais je ne pouvais pas refuser une Victoire pour quarante ans de carrière, il fallait que j'y aille. J'ai voulu me cacher plutôt que me monter dans la laideur de la maladie." William Sheller souffrait à l'époque d'une arythmie cardiaque doublé d'un oedème pulmonaire : "Les poumons se remplissent de flotte. Ça m'était tombé dessus après un burn out, raconte le compositeur. Burn out, tu entends ça à la télé, ça fait très chic, c'est mondain, mais c'est vachement grave."

Un dinosaure sacré

Malgré son état, William Sheller a donc participé aux Victoires, reçu son prix des mains des trois artistes qui venaient de chanter ses chansons avant de se mettre lui-même au piano pour Un homme heureux. Aucun regret : "La séquence avec Louane, Véronique Sanson et Jeanne Cherhal a été, paraît-il, la plus appréciée de la soirée. Parfois, j'ai l'impression d'être une sorte de dinosaure sacré."