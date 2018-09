Yann Moix s'excuse auprès des policiers : "J'ai manqué d'intelligence..."

Yann Moix fait son mea culpa après ses propos polémiques sur la police.

Invité par Audrey Crespo-Mara sur LCI dans Audrey & Co ce 25 septembre 2018, l'ex-polémiste d'On n'est pas couché qui officie désormais dans Les Terriens du samedi sur C8 a indiqué après s'être attiré la colère des syndicats policiers (certains envisagent même de porter plainte !) : "D'abord, je voudrais dire une chose, ce n'est pas moi qui suis venu dire à la télévision que la police avait peur. Ce sont des policiers eux-mêmes qui sont venus dire : 'Nous avons peur.'" Et de poursuivre, plus conciliant : "Je l'ai dit avec des mots grossiers, que je regrette, c'est jamais bien, les mots grossiers. Cette façon triviale de parler n'est pas la bonne à mon avis. J'ai manqué d'intelligence sur cette manière de m'exprimer."

Pour rappel, c'est le 22 septembre dernier sur C8 que le nouveau chroniqueur de Thierry Ardisson s'était lâché en plateau face au journaliste d'investigation Frédéric Ploquin, qui présentait son livre La peur a changé de camp (éditions Albin Michel) et face à deux policiers venus pour témoigner de leur quotidien difficile. Yann Moix avait assuré que la police française était "l'une des plus violentes d'Europe" et que les policiers "chi*nt dans leur froc". L'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché (France 2) avait également accusé les policiers de "se victimiser à longueur d'émissions de télévision". Il avait dans la foulée lancé une dernière critique, qui n'est pas du tout passée : "La peur au ventre, vous n'avez pas les coui**** d'aller dans les endroits dangereux."

Choqué par les propos de Yann Moix qu'il juge "à vomir" et "ignominieux", le syndicat Alternative police CFDT avait annoncé via un communiqué qu'il avait décidé de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).