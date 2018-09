Yann Moix : Pourquoi il ne regardera jamais Charles Consigny dans ONPC

Le 1er septembre dernier, Charles Consigny a fait ses premiers pas dans On n'est pas couché sur France 2 en tant que chroniqueur. Aux côtés de Laurent Ruquier et Christine Angot, le futur avocat de 29 ans n'est pas passé inaperçu. Il faut dire que ce dernier succède à Yann Moix, qui s'était imposé dans le talk show. Après son départ annoncé en mai dernier, celui qui officie aujourd'hui dans Les Terriens du samedi ! (C8) et qui lancera son émission Chez Moix (le 10 octobre prochain sur Paris Première) n'a pas l'intention de commenter les interventions de son successeur...

C'est sans langue de bois que Yann Moix a révélé à nos confrères de Télé Loisirs qu'il ne regardera jamais Charles Consigny dans On n'est pas couché, devant sa télévision. Il a dévoilé les raisons de cette décision, qui sont des plus étonnantes. "Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore regardé. J'étais à l'étranger mais ce n'est pas vraiment une excuse car on arrive toujours à regarder si l'on veut. Je crois que c'est une 'maladie' qui touche tous les anciens chroniqueurs d'On n'est pas couché, a-t-il déclaré. Quand on a fait l'émission trois années, on a envie mentalement de passer à autre chose."

Toujours très franc dans ses propos, Yann Moix a surenchéri en mentionnant d'anciens chroniqueurs d'ONPC : "Au départ, j'étais vexé qu'Eric Naulleau ne me dise pas comment étaient mes premières, ou que Natacha Polony, Audrey Pulvar ou Eric Zemmour ne m'appellent pas. Maintenant, j'ai compris pourquoi : on ne regarde plus l'émission une fois qu'on a terminé." Voilà qui est dit !