Yannick Noah, sa fille Yelena : bonheur sans égal avec son adorable fils

Yelena Noah a trouvé le havre de paix qu'elle recherchait à Hawaï. De temps à autre, la sublime fille de Yannick Noah donne de ses nouvelles sur Instagram, partageant son épanouissement sur les réseaux sociaux.

Le 3 avril 2019, l'ancien mannequin de 33 ans a publié plusieurs photos sur sa page Instagram, se présentant avec son fils qui fêtera très prochainement son deuxième anniversaire. Nohea fait le plus grand bonheur de sa maman et l'environnement dans lequel ils vivent n'y est pas pour rien. L'adorable duo apparaît à la plage, échangeant un joyeux moment de complicité et des bisous. "The Best" ("le meilleur"), commente Yelena Noah en légende.

Après la publication de ces images, la fille de Yannick Noah a reçu de nombreux commentaires dont un de Lais Ribeiro, la compagne de son grand frère Joakim Noah. La bombe brésilienne, ambassadrice de Victoria's Secret, a écrit : "Véritable amour." Sa mère, Cecilia Rodhe, a également réagi. "Ce sont mes amours", a commenté l'ex-femme de Yannick Noah, qui avait été couronnée Miss Suède à la fin des années 70.