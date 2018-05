Yassin (Koh-Lanta) VS Javier : Leurs explications en off après son élimination !

Koh-Lanta est sur toutes les lèvres ! L'émission de TF1 fait en effet un incroyable buzz depuis sa diffusion. Si Pascal se sent "meurtri" et "trahi" depuis son aventure, Javier s'exprime également sur son parcours. Finaliste, ce dernier est notamment revenu sur l'élimination de Yassin qui n'est pas passée inaperçue.

C'est lors d'une interview accordée à TV Mag que Javier a fait des révélations surprenantes sur le départ de Yassin. Hors caméras, les deux aventuriers se sont expliqués lors du conseil et les images n'ont pas été diffusées à l'antenne. "Au conseil, avant de partir, je lui ai dit qu'il avait voulu me la faire à l'envers et que je ne lui en voulais pas. Mais c'était légitime de ma part, du coup, d'avoir contribué à son élimination. Si lui ne voyait pas la fin du jeu avec moi, c'était normal que je ne la voie pas avec lui non plus", déclarait-il. Malgré cette situation, l'acolyte de Pascal "respecte le fantastique aventurier de Koh-Lanta qu'il est" mais il "était obligé de réagir".

Depuis l'élimination de Yassin, Javier a vivement été critiqué et, selon lui, c'est allé trop loin : "Je ne sais pas si c'est ce Koh-Lanta-là en particulier mais je sais une chose, c'est que les contenus des réseaux sociaux ne font qu'empirer. Dans ce jeu, on n'est jamais bien vu lorsqu'on élimine une icône comme Yassin, cela génère des réactions compliquées. Cela n'a pas plu aux gens, surtout auprès de ceux qui estiment que je n'ai pas ma place dans ce Combat des héros, que je sorte quelqu'un d'aussi méritant." D'ailleurs, le candidat ne comprend pas toutes ces réactions négatives car plusieurs séquences ont été coupées au montage. Il finit ainsi par conclure : "C'est déplorable d'en venir à être insulté pour un jeu comme Koh-Lanta. Tout n'a pas été montré aux téléspectateurs, notamment l'intention de Yassin de vouloir m'éliminer, et je suis passé pour le méchant."