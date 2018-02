Yvan Attal dévoile son projet avec Charlotte Gainsbourg et leurs 3 enfants !

C'est au tour d'Yvan Attal de faire des confidences familiales, après celle de sa bien-aimée Charlotte Gainsbourg. Elle a parlé de ses enfants Ben (20 ans), Alice (15 ans) et Joe (6 ans), qui apparaissent dans deux clips de son dernier disque, Rest. L'acteur et réalisateur révèle de son côté dans Madame Figaro le projet qu'il prépare pour le cinéma, avec sa moitié et sa progéniture.

Au théâtre dans la pièce Mon fils, Yvan Attal a également révélé à Madame Figaro qu'il travaillait sur un nouveau long métrage, boosté par le succès de son film Le Brio avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana (nominations aux César et près d'un million d'entrées au cinéma. Il s'agit de l'adaptation du roman Mon chien stupide de John Fante : "L'histoire d'un type qui ne supporte plus sa famille, et que je jouerai a priori avec ma femme et mes enfants". S'il a mis en scène sa compagne avec humour dans Ma femme est une actrice, Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, Do Not Disturb et Ils sont partout, cette fois, il s'apprête à filmer ses enfants, déjà très au fait des objectifs.

Dans Le Journal du dimanche, il avait abordé avec tendresse sa relation avec son garçon, en défendant la pièce Mon fils de Florian Zeller : "Évidemment je pense à lui. Il a le même âge que Rod et je reconnais des choses, une colère... C'est d'ailleurs lui, qui vit en ce moment en Angleterre [tandis que le reste de la famille a suivi Charlotte Gainsbourg à New York, NDLR], qui m'a aidé à apprendre mon texte. Ben avait une manière tellement spontanée de le faire, c'était troublant. Si je me suis identifié à ce point au personnage de la pièce, c'est parce que j'ai ressenti moi-même à quel point mon fils m'avait totalement remis en question, rééduqué. C'est une épreuve, mais elle m'a fait grandir."