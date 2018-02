Yvan Attal et son fils Ben : "Des relations magnifiques mais compliquées"

Pour sa nouvelle pièce intitulée Le Fils, Florian Zeller a choisi Yvan Attal pour le rôle du père, dépassé face à son garçon de 17 ans qui a perdu le goût de vivre. Alors forcément, dans ses interviews, l'acteur et réalisateur est amené à parler de sa propre relation avec son fils de 20 ans, Ben, dont la mère est Charlotte Gainsbourg.

Dans Le Figaro, Yvan Attal évoque ainsi ses "relations magnifiques mais compliquées" avec son garçon au moment de l'adolescence : "Ce n'est pas évident de voir la tronche de son père sur les colonnes Morris, d'entendre les réflexions des autres enfants à l'école." La pièce ne pouvait donc que résonner en lui. Il poursuit : "Mon fils m'a fait me poser beaucoup de questions sur le père que j'étais. Il m'a réveillé, conduit à réfléchir."

"C'est d'ailleurs lui, qui vit en ce moment en Angleterre [tandis que le reste de la famille a suivi Charlotte Gainsbourg à New York, NDLR], qui m'a aidé à apprendre mon texte. Ben avait une manière tellement spontanée de le faire, c'était troublant", disait-il déjà en janvier dans Le Journal du dimanche

À cause de la pièce, l'amoureux de celle qui vient de remporter une Victoire de la musique, est séparé géographiquement des siens. "[C'est compliqué] oui, et en même temps peut-être que c'est bien comme ça, de toute façon, je n'ai pas le choix. Cette année est particulière à cause du théâtre, je dois rester à Paris, apprenait-on récemment dans Paris Match. Je ne vis pas avec mes filles qui sont à New York, ni avec mon fils, qui a 20 ans. Mais je crois qu'elles sont très heureuses là-bas, mes filles." Toutefois, il réunira ses enfants et sa bien-aimée prochainement, pour un film. Il a fait part dans Madame Figaro de son souhait d'adapter sur grand écran le roman Mon chien stupide de John Fante : "L'histoire d'un type qui ne supporte plus sa famille, et que je jouerai a priori avec ma femme et mes enfants."