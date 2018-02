Yves Rénier aux anges et en amoureux pour célébrer le théâtre

La Fondation Barrière, lancée en 1999, a une nouvelle fois remis son prix à une pièce de théâtre. La remise de la récompense s'est déroulée au Petit Montparnasse le 23 janvier, en présence d'une foule d'artistes. L'heureux élu de cette édition est l'oeuvre Adieu Monsieur Haffmann de Jean-Philippe Daguerre. Le spectacle a reçu une véritable ovation de la part des nombreux invités présents pour soutenir les comédiens présents sur scène. Réflexion et émotion étaient au rendez-vous de cette belle soirée.

Adieu Monsieur Haffmann, avec Grégori Baquet, Alexandre Bonstein, Julie Cavanna, Franck Desmedt et Charlotte Matzneff, nous entraîne à Paris en 1942. Le port de l'étoile jaune pour les juifs est décrété. Joseph Haffmann propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijouterie s'il accepte de le cacher en attendant que la situation s'améliore. Pierre prendra-t-il le risque d'héberger clandestinement son "ancien" patron dans les murs de la boutique ? Et si oui, à quelle condition ?

Président de la Fondation Barrière, l'homme d'affaires Dominique Desseigne a eu le plaisir de célébrer ce spectacle en présence des comédiens François Vincentelli, Yves Rénier, Anny Duperey, Philippe Caroit, Catherine Jacob, Robert Pagnol, Lionel Abelanski, Bruno Madinier, de la créatrice Nathalie Garçon, de l'homme politique Jean-Louis Debré et des metteurs en scène Régis Warnier, Robert Pagnol, Patrice Leconte et Eric Assous. Le jury Théâtre, présidé cette année par la comédienne Emmanuelle Devos est composé de Sébastien Azzopardi, Claire Chazal, Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte, Blandine Harmelin, Sylvain Merle, Alexis Michalik, José Paul et Elisabeth Tanner.

Très impliqué depuis de très nombreuses années, le groupe Barrière a créé une Fondation en soutien à la diffusion "De l'écrit à l'écran et à la scène". Ce mécénat a pour but d'aider et de promouvoir chaque année l'émergence de nouveaux talents dans deux disciplines artistiques majeures : le cinéma et le théâtre.