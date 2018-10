Zinédine et Véronique Zidane : Couple au top pour une session sport en amoureux

L'excellente forme physique et les silhouettes taillées de Zinédine et Véronique Zidane, exposées tous les ans à Ibiza, ne doivent rien au hasard. Malgré l'arrêt de sa carrière de footballeur professionnel, le champion du monde 98 ne s'est pas laissé aller. Son poste d'entraîneur au Real Madrid a contribué à entretenir muscles et abdos.

Si Zinédine Zidane n'occupe plus ces fonctions depuis qu'il a remis sa démission surprise en mai 2018, l'ex-footballeur de 46 ans a conservé sa routine sportive, accompagné de son épouse. Sans emploi épanoui, le père de quatre enfants (Enzo, Luca, Théo et Elyaz) donne régulièrement de ses nouvelles sur Instagram. Quand il ne joue pas les touristes délirants, comme le mois dernier à Londres après sa participation à la cérémonie The Best FIFA Football Awards qui s'est déroulée le 24 septembre 2018 au Royal Festival Hall, Zizou fait du sport en amoureux.

Pour preuve, la photo publiée le 6 octobre 2018, un selfie sur lequel il affiche un sourire radieux avec Véronique. "Session matinale !!!", commente-t-il en légende. Même pour transpirer, Véronique Zidane est impeccable. Maquillage, bijoux, la pétillante brune ne laisse pas sa féminité au placard.