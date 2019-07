Zinédine Zidane : Déjà de retour auprès du Real, son frère enterré en Algérie

Depuis l'annonce du décès de Farid Zidane, les hommages de la famille se multiplent. Après ceux de Zizou et de son fils Luca, celui de son fils aîné Enzo, 24 ans, et de sa nièce Claire. "Mon tonton, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu m'as aimé, pour m'avoir considéré comme un fils. Tu es la personne la plus courageuse et la plus forte que j'ai connue, toujours avec le sourire, tu es notre exemple à tous. Tu vas nous manquer, mais je sais que tu seras toujours là, présent, à veiller sur nous. Je t'aime mon tonton, je t'aime trop", a publié Enzo dans la journée du 15 juillet. "Mon tonton, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, tout l'amour que tu nous as porté, un homme toujours souriant qui nous a toujours encouragés. L'homme le plus courageux. Ma plus belle étoile. Je t'aime, tonton. Ma plus belle fierté repose en paix", a quant à elle écrit Claire. Tous deux ont illustré leurs mots avec de tendres photos souvenirs.