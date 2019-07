Zinedine Zidane en deuil : Mort de son frère Farid à 54 ans

Zinedine Zidane doit faire face à la perte tragique de l'un de ses cinq frères, Farid. Vendredi 12 juillet 2019, le Real Madrid, où officie Zizou en tant qu'entraîneur, annonçait qu'il quittait la tournée américaine du club espagnol pour "motifs personnels". Samedi 13 juillet 2019, on apprenait sur le site officiel du Real que ce départ soudain est lié à la mort de Farid, frère aîné de Zinedine Zidane à l'âge de 54 ans, des suites d'une "longue maladie". "Jusqu'à son retour, les séances de travail seront dirigées par le second entraîneur David Bettoni", précisait le club dans son communiqué.

À Montréal (Canada), l'effectif et le staff du Real Madrid ont honoré une minute de silence à l'entraînement, en hommage à Farid Zidane. Zizou serait donc parti vers Marseille, où réside sa famille. Nul doute qu'il saura trouver les mots pour réconforter les proches de son frère. Farid laisse derrière lui une femme et trois enfants, dont l'un d'entre eux, Driss, est également footballeur, lui qui est passé par le centre de formation de l'AS Saint-Étienne, aujourd'hui sous contrat avec l'Athlético Marseille. Farid Zidane était le deuxième enfant de la fratrie, plus jeune que Majid mais plus âgé que Nourredine et donc Zinedine, qui a également une soeur, Lila.

Cependant, l'entraîneur français devrait être de retour à l'entraînement très prochainement. Zinedine Zidane devrait "très probablement" être de retour avec l'équipe avant le premier match amical de pré-saison, contre le Bayern Munich, prévu le 20 juillet à Houston (Etats-Unis), souligne l'AFP.

Dans cette épreuve, l'ancien champion du monde 1998 pourra compter sur le soutien inestimable de son clan, dont il est très proche, à commencer par sa femme Véronique et leurs enfants.

Toutes nos condoléances à la famille de Farid.