Zinédine Zidane : Son épouse divine en bikini pour une fameuse photo en famille

Les maillots de bain changent, mais pas le cadre, ni la mise en scène et les modèles...

Quelques jours après avoir repris du service et mouillé le maillot pour un tournoi organisé par son complexe sportif Z5 situé à Aix-en-Provence, Zinédine Zidane a pris la direction des Baléares et d'Ibiza. Une destination que le champion du monde 98 et actuel entraîneur du Real Madrid affectionne tout particulièrement, et il n'est pas le seul. Tout comme lui, ses quatre fils apprécient cette île qui se réveille chaque été pour une nouvelle saison de farniente mais aussi de fête. Dès le mois de juin, Luca Zidane, le gardien de but de 21 ans du clan, s'y trouvait avec des amis - sans que sa petite amie Charlotte fasse partie de l'escapade.

Le clan Zidane respecte tous les ans une tradition lors de ces vacances : celle de poser tous ensemble. 2019 n'échappe pas à la règle. Ainsi, le 6 juillet 2019, Zinédine Zidane a publié la photo de groupe que tout le monde attendait. L'ancien footballeur, qui a fêté ses 47 ans le mois dernier, s'est ainsi dévoilé dans un short de bain, entouré de sa femme Véronique, affichant une silhouette parfaite dans un bikini rouge qu'on lui connaît déjà, et leurs quatre garçons : Enzo, 24 ans, Luca, 21 ans, le grand Théo, 17 ans, et Elyaz, le petit dernier, âgé de 13 ans. Tous posent à l'avant d'un bateau, respectant la mise en scène habituelle. "Vacances en famille", commente sobrement Zizou en légende.