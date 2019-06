Zinédine Zidane : Son fils Enzo très amoureux, le fait savoir pour un grand jour

Voilà plus de six mois qu'Enzo Zidane est en couple et toujours aucun nuage à l'horizon, bien au contraire. Le fils aîné de 24 ans de Zinédine Zidane est un jeune homme totalement comblé. Ce bonheur, le footballeur le doit à Karen Gonçalves, une très jolie Vénézuélienne qui vit en Espagne.

Actuellement en vacances avec sa compagne, Enzo Zidane lui a adressé une tendre déclaration d'amour le 18 juin 2019, jour de son anniversaire. Si le jeune sportif a pris soin de ne pas divulguer l'âge de son amoureuse, il lui a écrit : "Joyeux anniversaire ma vie. Je t'aime." Ces mots sont illustrés par une photo d'eux, Enzo enlaçant tendrement Karen alors qu'elle regarde son téléphone. Le fils de Zizou ne s'est pas arrêté là puisqu'il a également partagé une vidéo de son amoureuse, qui regroupe plusieurs séquences. On y découvre notamment la jeune femme chanter avec beaucoup d'entrain.

Comme à son habitude, Karen Gonçalves n'a pas tardé à répondre à Enzo. "Merci mon amour. Je t'aime encore plus !", a-t-elle réagi. Enzo a également reçu un commentaire de sa maman, Véronique, très heureuse que son grand garçon ait trouvé chaussure à son pied. "Continuez à vivre comme cela, avec bonheur", a-t-elle écrit.