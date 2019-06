Luca Zidane : Vacances sexy entre potes à Ibiza, sa petite-amie évincée du décor

Au cas où certains en douteraient encore, Luca Zidane est un homme très sexy. Son corps parfaitement sculpté par des heures de sport (mais aussi touché par la grâce de dame nature) fait beaucoup d'envieux, et le jeune footballeur de 21 ans n'hésite pas à l'afficher sur le sable chaud d'Ibiza. En effet, le fils de Zinédine Zidane a été aperçu sur la plage de l'île hispanique, accompagné de quelques amis, en train de jouer au ballon. Un coup dans l'eau, un coup à envoyer la balle à ses copains, Luca Zidane profite de quelques jours de vacances bien mérités, au soleil comme toujours.

Seulement, un élément vient ternir ce pourtant si joli tableau : mais où est donc passé Charlotte ? En juin 2018, Luca dévoilait l'identité de sa chère et tendre, afin de célébrer leurs deux ans d'amour. De rares photos des amoureux avaient été publiées sur le compte Instagram du sportif mais depuis quelques semaines : plus rien. Peut-on en déduire que Luca Zidane serait célibataire ? Les deux jeunes gens n'ont pour l'instant fait aucune déclaration.

Luca Zidane perpétue la tradition familiale en se rendant à Ibiza. En effet, comme tous les étés, toute la tribu se rend sur l'île, où on les voit poser en famille. Véronique et son époux, Zinédine, Théo (17 ans) et son grand-frère Enzo (24 ans) posent ainsi devant des décors paradisiaques, dévoilant au passage leurs corps musclés et sveltes. Une famille sportive et soudée !