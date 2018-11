Zinédine Zidane en mode détente et pantoufles avec sa femme Véronique

Ce voyage en Chine, Zinédine Zidane ne l'a pas fait seul mais accompagné de son épouse, Véronique. La preuve avec la photo publiée par la star du ballon rond dans ses stories Instagram. Tandis que sa femme affiche comme toujours un radieux sourire, Zizou se propose décontracté. Très bien installé, il a troqué sa paire de baskets contre des pantoufles pour être dans le confort le plus total.

Ce n'est pas la première fois que le papa d'Enzo, Luca, Elyaz et Théo joue les touristes délirants. Il l'a déjà fait, avec Véronique, à l'occasion de sa participation à The Best FIFA Football Awards qui s'était déroulée en septembre et au cours de laquelle Didier Deschamps lui avait été préféré dans la catégorie meilleur entraîneur.