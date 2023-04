"2 minutes pour sortir mes 3 enfants" : La maison d'une star de Grey's Anatomy victime d'un incendie, photos saisissantes

À 41 ans, Caterina Scorsone est majoritairement connue pour son rôle de Amelia Shepherd dans l'immense série à succès Grey's Anatomy. Depuis 2010, elle endosse le costume de chef de neurochirurgie mais aussi celui de la plus jeune soeur du Dr Derek Shepherd, alias Dr Mamour. Mais dans la vie de tous les jours la jolie brune est avant tout la mère de trois enfants : Eliza Giles (née le 6 juillet 2012), Paloma Michaela Giles (née le 4 novembre 2016 et porteuse de trisomie 21) et enfin Lucinda (née le 13 décembre 2019). Véritable maman poule, Caterina Scorsone veille jour et nuit sur sa progéniture. Une vigilance qui lui a d'ailleurs permis de sauver la vie de ses trois princesses il y a peu...

Le lundi 3 avril 2023, l'actrice américaine, qui a divorcé du père de ses enfants 6 mois après la naissance de la petite dernière, s'est emparée de son compte Instagram pour relater un épisode très traumatisant de sa vie : l'incendie de sa maison. "Il y a quelques mois, ma maison a brûlé. Alors que je préparais mes enfants pour le lit et venait de finir l'heure du bain, de la fumée a commencé à s'infiltrer à travers le coulis autour de la baignoire. Quand j'ai regardé dans le couloir, une rivière de fumée noire et épaisse s'était déjà formée et remplissait la maison", a-t-elle raconté en légende d'une série de photo montrant les ravages du feu sur son domicile. Prise par le temps, la jolie brune n'a pensé qu'à une seule chose : ses enfants. "J'ai eu environ deux minutes pour faire sortir mes trois enfants de la maison et nous nous sommes échappés sans même des chaussures aux pieds. Mais nous sommes sortis. Et pour cela, je serais éternellement reconnaissante", a-t-elle ajouté.