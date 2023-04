"3x10" : Bruce Toussaint revient sur sa prise de poids fulgurante

Pendant près d'une décennie, Bruce Toussaint a fait les belles heures de Canal+ en présentant notamment La Matinale (de 2004 à 2008), puis L'Édition spéciale (de 2008 à 2011) et Le News Show (de 2009 à 2010). Il a aussi animé la matinale de la station Europe 1 de 2011 à 2013 et celle de France Info de 2017 à 2018. Contraint de se lever tôt pour animer ces émissions, le journaliste et présentateur a vu son quotidien être bouleversé. Un rythme soutenu qui lui a valu de prendre beaucoup de poids. Invité dans l'émission C à Vous le mardi 4 avril 2023, il s'est dévoilé sans filtre.

S'il ne regrette pas ces expériences qui ont forgé sa carrière actuelle, Bruce Toussaint admet sans hésiter que cette situation était très dure à vivre. "La matinale c'est un peu comme une sorte de religion... J'ai adoré ça mais c'était très dur... Ça demande un investissement personnel et physique énorme ! Disons que j'ai dû prendre trois kilos par année de matinale. Donc 3 X 10, ça fait beaucoup... Ça fait trente", a-t-il expliqué en riant face à Anne-Élisabeth Lemoine. Aujourd'hui, celui qui a tragiquement perdu sa mère sous ses yeux et en pleine rue est aux commandes du Live Toussaint sur BFM TV et ce, depuis 2020. Pour le bien de ce programme, il se lève toujours tôt, mais beaucoup moins qu'avant puisqu'il est à l'antenne à partir de 9h seulement.

Un grand soulagement

Lorsque la chroniqueuse Émilie Tran Nguyen lui demande si son rythme actuel est "plus facile", celui qui est marié à la journaliste littéraire Catherine Fruchon n'hésite pas une seconde. "C'est formidable !", lance-t-il avec un grand sourire.

Pour rappel, Bruce Toussaint est papa d'un garçon prénommé Noé et d'une fille prénommée Lola (qui est d'ailleurs elle aussi journaliste et âgée de 22 ans) dont il ne parle que très peu. Discret, le journaliste évoque très rarement sa vie privée et s'expose peu sur les réseaux sociaux. Avec sa femme, il fait quelques rares apparitions publiques à l'occasion mais se contente toujours de parler uniquement de ses projets professionnels. Ses confidences personnelles sont donc rares.