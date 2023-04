"90% de l'argent n'a jamais aidé personne" : les comptes de Meghan et Harry passés au crible, révélations choc

Le maître-mot de Meghan Markle et du prince Harry depuis qu'ils se sont rencontrés ? Faire et répandre le bien en venant en aide aux plus démunis et en donnant de leur personne et de leur argent aux causes qui leur tiennent à coeur. C'est la raison pour laquelle ils ont, ensemble, monté leur propre fondation, baptisée Archewell en hommage à leur fils Archie, bientôt 4 ans. Sauf que contrairement à ce que l'on pense, si l'intense communication des Sussex permet d'engranger des bénéfices conséquents, la plus grande partie est conservée bien au chaud sur les comptes de Meghan Markle et du prince Harry.

L'émission Envoyé Spécial a décrypté les comptes de la Fondation et a fait des découvertes pour le moins étonnantes. Comme l'ont découvert les journalistes de France 2, "le couple déclare avoir récolté 13 millions de dollars pour ses bonnes oeuvres dans le dernier rapport financier." Les 22 chèques destinés aux associations que Meghan et Harry défendent sont bien énumérés et ont été envoyés. Le hic ? Ils ne représentent que 2,9 millions de dollars en plus du million destiné aux "frais de fonctionnement" : "9 millions dorment sur les comptes de la fondation et ne servent actuellement à rien." Un constat également établi du temps où ils vivaient encore à Londres.

Toujours d'après l'enquête d'Envoyé Spécial, Meghan Markle et Harry avaient créé le Queen's Commonwealth Trust. Le principe était le même : récolter des dons pour les redistribuer aux associations qu'ils défendent. "Pour l'année 2020, ils avaient récolté 782 000 livres de dons. Sur cette somme, 705 000 livres ont été dépensées pour des frais de fonctionnement. En clair, 90% de l'argent n'a jamais aidé personne." Un constat qui risque de mettre à mal leur réputation déjà bien écornée...

L'optimisation fiscale avant tout

Loin de la monarchie britannique, Meghan et Harry se doivent de gagner leur argent sans compter sur celui des Windsor. Au total, ce serait environ 135 millions de dollars que le couple engrangerait grâce à tous les contrats qu'il a signés. Pour protéger cet argent, "les Sussex ont mis en place un montage financier" et ont "créé plus d'une dizaine de sociétés dans lesquelles transite leur argent." Des entreprises créées dans l'État américain du Delaware réputé pour son "taux d'imposition très bas." Une pratique certes pas très honnête pour un couple qui se veut philanthrope mais parfaitement légale selon Eric Vernier, spécialiste de la finance internationale et des paradis fiscaux.

"Ce sont des montages qu'on retrouve dans des multinationales qui ont plusieurs activités, qu'on retrouve parfois sur des gestions d'image, je pense par exemple aux footballeurs. On est sur des montages sophistiqués en jouant sur des royalties de l'une qui seront versées sur une autre (...) pour aboutir sur une optimisation fiscale. C'est parfaitement légal. L'idée, encore une fois, c'est cette confusion et cette image un peu écornée par ce montage. Ceux qui mettent en avant qu'ils payent tous leurs impôts qu'ils respectent la loi avant que l'on s'aperçoive que dans leurs placements, il y en a qui sont tout à fait légaux mais pas très éthiques."