"97 centimètres, 16 kilos..." : Vincent Cerutti et Hapsatou dévoilent une craquante photo avec leurs enfants

Entre Vincent Cerutti et Hapsatou Sy, c'est une affaire qui roule ! Les deux animateurs ont eu un véritable coup de coeur l'un pour l'autre il y a sept ans alors que l'animatrice était encore en couple avec un autre homme. Mais leur amour a été plus fort et il s'est solidifié avec les années, notamment lorsqu'ils ont fondé leur belle famille. En effet, Vincent Cerutti et Hapsatou Sy ont accueilli ensemble leur fille Abbie et leur fils Isaac Haroun Giovanni. "Le fait d'avoir des enfants aussi ça a calmé beaucoup de choses. C'est davantage eux, la priorité. On est focus sur leur bien-être et leur équilibre", avait déclaré l'homme de radio dans l'émission Chez Jordan, pour Télé Loisirs.

Soucieux de leur bien-être donc, les parents d'Abbie et Isaac ont mis un point d'honneur à les préserver du regard du public. Ce n'est ainsi que très rarement qu'ils partagent des photos d'eux et toujours en camouflant leurs visages. Mais il y a des événements qui sont impossibles à ne pas immortaliser, comme l'anniversaire de l'aînée célébré le 16 octobre dernier. Abbie soufflait alors sa sixième bougie et un événement incroyable dans Paris avec tous ses amis avait été organisé. Les festivités se sont poursuivies ce mardi 15 novembre avec l'anniversaire de Isaac cette fois-ci.

16 kilos d'amour

Le petit garçon a fêté ses 3 ans et le quatuor au complet s'est rendu au restaurant où il a posé pour un très joli portrait de famille. Hapsatou Sy apparaît radieuse entourée de ses enfants et Vincent Cerutti se trouve en face d'eux, se chargeant de prendre la photo. "97 centimètres avec un coeur au milieu. 16 kilos d'amour et 3 ans aujourd'hui Isaac. Joyeux anniversaire mon p'tit lapin mon p'tit bonhomme mon amour de 'Dibulle tête de bulle'. Ta maman, ta (grande) petite soeur de 6 ans et moi sommes fiers de toi. Ton papa qui t'aime fort", a-t-il légendé sous sa publication.