"A chaque fois que je parlerai de cul..." : Léa Salamé en grande forme, un invité de Quelle époque ! dans son viseur

Quelle époque ! est devenu un rendez-vous incontournable du week-end ! Si beaucoup pensait que le duo formé par Léa Salamé et Christophe Dechavanne ne fonctionnerait pas, que l'animatrice star de France Télévisions se ferait marcher dessus par sa nouvelle recrue, et bien pas du tout. Au contraire, le tandem fonctionne à la perfection et les téléspectateurs sont au rendez-vous.

Samedi 15 avril 2023, Léa Salamé était aux commandes du 25e numéro de la première saison de Quelle époque !, qui a réalisé un nouveau record d'audience. L'animatrice de 43 ans a notamment reçu Dany Boon pour la sortie de sa toute nouvelle comédie La Vie pour de vrai - qu'il réalise et dont il partage l'affiche avec Kad Merad et Charlotte Gainsbourg - mais aussi Frédéric Beigbeder. L'écrivain et cinéaste publie un nouveau livre chez Albin Michel qui fait déjà beaucoup de bruit, Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Il y est notamment question de drogue et de sexe, deux sujets sur lesquels Frédéric Beigbeder est très à l'aise pour parler, un peu trop pour certains.

C'est toute la libération sexuelle des années 70

Hier soir dans Quelle époque !, alors que Léa Salamé allait présenter la bande-annonce de La Vie pour de vrai, elle s'est adressée assez directement à Frédéric Beigbeder. La compagne de Raphaël Glucksmann était dans une forme olympique. "Vous allez adorer, c'est toute la libération sexuelle des années 70", a commenté Léa Salamé, en s'adressant à Frédéric Beigbeder. Se sentant alors visé alors qu'il n'avait rien demandé, l'ancien compagnon de Laura Smet a alors lancé un "bonjour" à l'animatrice de Quelle époque ! , ajoutant : "C'est toujours moi." Frédéric Beigbeder n'avait pourtant pas encore parlé de son actualité littéraire. C'est alors que Léa Salamé a poursuivi en lui disant : "A chaque fois que je parlerai de cul ce soir, je me tournerai vers vous." Une intervention qui n'a pas manqué de faire réagir l'assistance.

Lors de ce numéro de Quelle époque ! il a été plusieurs fois question de sexe. Un peu plus tard, lorsque Frédéric Beigbeder a enfin été invité à parler de Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé, Christophe Dechavanne a tenu à exprimer son désaccord. Contrairement ce que pense Frédéric Beigbeder, tous les hommes ne s'imaginent pas les femmes en train de faire l'amour lorsqu'ils les croisent dans la rue. "Je ne vous imagine pas en train de faire l'amour", a alors lancé Christophe Dechavanne à Léa Salamé, pas préparée à cette punchline, et qui s'est montrée particulièrement gênée.

Une soirée sacrément agitée !