Laura Smet unie à Raphaël Lancrey Javal : ce célèbre ex qu'elle a invité à son mariage au Cap Ferret

Ce 15 novembre 2022, Laura Smet, fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday, célèbre ses 39 ans. Fille d'une actrice aux 4 César et d'une légende de la musique, la trentenaire a grandi protégée par ses parents mais n'a pas pu échapper à des moments douloureux. Aujourd'hui, elle a trouvé la sérénité dans son couple avec Raphaël Lancrey-Javal qu'elle fréquente depuis 2013 et avec leur fils, Léo, 2 ans. Avant de trouver son équilibre, la comédienne a écrit d'autres chapitres dans sa vie, dont l'un a été partagé quelques années avec un écrivain d'ailleurs...

C'est en 2018 que Laura et Raphaël se sont dits oui, après cinq années de vie commune. Avant lui, l'héroïne des Corps impatients avait fréquenté Julien Delajoux ou encore Jean-Claude Sindres. Mais de ses compagnons du passé, il en est un avec qui elle a gardé de bonnes relations et qu'elle a d'ailleurs invité à son mariage au Cap Ferret avec Raphaël. Ecrivain-star qui s'est également essayé au métier de réalisateur, il a conquis le coeur de Laura Smet en 2002. Il s'agit de Frédéric Beigbeder, romancier qui avait tenu de très jolis mots sur son ex-compagne dans l'émission Icônes en 2021 sur Europe 1 : "J'admire beaucoup Laura Smet, elle est très charismatique, elle a une innocence et, en même temps, une solitude. Quelque chose d'émouvant, de fragile."

Un intellectuel qui ne se la pète pas intellectuel

Le mari de Lara Micheli avait lui aussi pu apprécier les douces réflexions sur leur couple faites par Laura Smet dans Psychologies Magazine quelques années plus tôt : "Qu'un mec comme Frédéric s'intéresse à moi, j'étais flattée. En plus, c'est un intellectuel qui ne se la pète pas intellectuel. Ça me plaît." Toutefois, leur couple au début des années 2000 n'était pas forcément bien vu par les proches de Laura. Ils étaient inquiets de l'écart d'âge entre eux (dix-huit ans) mais aussi par les frasques et les addictions de Frédéric. Au moment de leur rupture, Laura qui était alors âgée de 23 ans avait mis beaucoup de temps à se remettre de ce chagrin d'amour.

Une période difficile qui n'a pas empêché les anciens amoureux de garder de bonnes relations. C'est ainsi que l'auteur de L'amour dure trois ans a été invité au mariage de Laura avec Raphaël le 15 juin 2019. "Les yeux de Laura étaient assortis à l'océan. Elle était si heureuse qu'elle irradiait comme une centrale atomique. Tout le monde souriait, il y avait de l'amour et de la joie dans l'air. C'était un des plus beaux mariages auxquels je ne suis jamais allé", confiait alors l'écrivain père de trois filles à Point de Vue.

Côté actualité, Laura Smet s'essaye cet automne au théâtre avec Le Principe de l'incertitude, mis en scène par Louis-Do de Lencquesaing, donnant la réplique à Jean-Pierre Darroussin. Cette pièce de Simon Stephens raconte la rencontre improbable entre une Américaine un peu paumée et un septuagénaire solitaire. La comédienne a fait donc ses premiers pas sous les planches, sous le regard admiratif de son mari Raphaël. Depuis la naissance de leur couple, l'artiste est toujours plus rayonnante.