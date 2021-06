Laura Smet mariée à Raphaël Lancrey-Javal : souvenir de ce jour heureux, dans sa belle robe dos nu

"Le jour de mon mariage reste l'un des plus beaux de ma vie. C'est David qui m'a accompagnée jusqu'à l'autel et, pourtant, de nombreux signes m'ont indiqué que mon père était présent à mes côtés, d'une certaine façon", confie Laura Smet. Cette présence, la fille de Johnny l'a sentie de plusieurs façons. "Par exemple, au moment de notre départ pour la cérémonie, Raphaël et moi attendions le bateau pour nous emmener au Cap Ferret. Alors qu'il n'est jamais en retard, le skipper a mis un temps fou à arriver. J'étais anxieuse, en robe de mariée, je suis entrée dans le premier café ouvert pour attendre et, à ce moment-là, j'ai entendu la chanson Laura à la radio. J'ai pensé que mon père était là. La cérémonie pouvait commencer !", raconte-t-elle.

Depuis son mariage avec Raphaël Lancrey-Javal, Laura Smet est devenue l'heureuse maman d'un petit garçon prénommé Léo, né il y a huit mois. "Mon fils est un petit garçon très calme, curieux, souriant : la joie de vivre incarnée ! À sa naissance, il y a huit mois, j'ai saisi la notion d'amour inconditionnel. Léo me rassure, me comble, me fait grandir, me bouscule, avoue Laura Smet à Madame Figaro. Je pense qu'il est la chose la plus rock'n'roll que j'ai réalisée dans ma vie, mais aussi la plus belle aventure qui me soit arrivée. Avec lui, j'agis à l'instinct. Comme je m'accorde une pause en ce moment, je suis pleinement à ses côtés et enchantée de le voir grandir."